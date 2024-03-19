В Минобороны Франции заверили, что не готовят военных к отправке на Украину

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Во французском министерстве обороны заявили, что сообщения о том, что Франция ведет подготовку своих военнослужащих для отправки на Украину, не соответствуют действительности.

В официальном аккаунте Минобороны Франции в соцсети Х эти сообщения названы дезинформацией.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что, по данным СВР, Франция готовит военных для отправки на Украину, на первоначальном этапе численность контингента может составить около 2000 человек.