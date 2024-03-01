Глава МИД Франции исключил отправку военных на Украину

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция не будет отправлять свои войска на Украину.

"Французы не будут умирать за Украину. Мы не пошлем войска, ведущие военные действия, потому что были установлены рамки, чтобы помешать России победить, не вступая в войну с Россией", - заверил министр, выступая в пятницу в эфире радиостанции France Inter.

"И именно в этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент республики", - объяснил Сежурне слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину.

Он подчеркнул, что все усилия властей Франции направлены на избежание войны, а не на усиление обеспокоенности французов.

Макрон после организованной Парижем 26 февраля международной конференции по оказанию помощи Украине заявил: "На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать".

Эти слова вызвали негативную реакцию и недоумение во французском обществе, в среде политической оппозиции страны. Инициативу Макрона отвергли многие страны-союзницы Франции, включая США. В Брюсселе сообщили, что на уровне ЕС данный вопрос не обсуждается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по отправке боевых подразделений на Украину. В ООН в связи с высказыванием Макрона призвали мировых политиков избегать риторики, которая может спровоцировать ухудшение ситуации вокруг Украины.

На фоне такой реакции французские официальные лица пытаются найти объяснения, наполняющие иным смыслом заявление своего главы государства.

Так, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню утверждал, что слова Макрона не подразумевают эскалацию военных действий и участие в них французских войск. Речь, пояснил он, могла бы идти о таких формах военной поддержки Киева, как обучение украинских военнослужащих или увеличение помощи Украине в разминировании.