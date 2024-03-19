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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В СВР сообщили, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину

В СВР сообщили, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину
Фото: Cem Ozdel/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - По данным Службы внешней разведки (СВР), Франция готовит военных для отправки на Украину, на первоначальном этапе численность контингента может составить около 2000 человек, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

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"По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-бюро СВР.

Нарышкин отметил, что "на первоначальном этапе он составит порядка 2000 человек".

"Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС", - отметил он.

СВР Сергей Нарышкин Франция Украина
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