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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Пашинян сообщил об отсутствии согласия по картам между Арменией и Азербайджаном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отсутствии согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых должен быть осуществлен процесс делимитации и демаркации государственной границы между странами.

"Согласия по каким-либо картам между Арменией и Азербайджаном нет. Есть согласие о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и есть взаимопонимание, что должен состояться процесс делимитации. Для этого политической основой должна быть Алма-Атинская декларация", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

В миреПашинян заявил, что Ереван и Баку привержены достигнутым в Праге и Брюсселе договоренностямЧитать подробнее

По его словам, сказанное означает, что Армения и Азербайджан создают не новые границы, а должны восстановить "на земле" существующие самые последние де-юре границы.

18 марта Пашинян на встрече с жителями приграничного с Азербайджаном села Воскепар Тавушской области на северо-востоке Армении заявил, что процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап.

По его словам, существует реальная возможность начать процесс демаркации и делимитации на участке от села Баганиса до села Беркабер Тавушской области и вернуть под азербайджанский контроль четыре села.

Армения Азербайджан Никол Пашинян
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