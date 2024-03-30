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Посол РФ заявил о просьбе Пашиняна разместить пограничников на границе с Азербайджаном

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские пограничники были размещены на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе премьера Никола Пашиняна, заявил в субботу посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра Армении были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году", - сказал он в интервью армянскому сайту 24News, добавив, что Армения "так и не решился узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов".

В ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​конце февраля Пашинян заявил, что представители пограничной службы ФСБ России не имеют мандата на пребывание на участке населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области на границе с Азербайджаном. "Мандата и соглашения на присутствие российских пограничников не существует. Если это означает, что российские пограничники не могут там осуществлять какие-либо функции, связанные с безопасностью, предполагается, что из этого должны быть сделаны определенные выводы", - сказал он тогда в парламенте.

Как добавил премьер, "никто не заявлял, что участок Неркин Ханда является зоной ответственности России".

Сергей Копыркин Армения Азербайджан Никол Пашинян
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