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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В США прогнозируют в 20% их долю в мировом производстве передовых чипов к 2030 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Доля США в мировом производстве самых современных чипов, необходимых для работы технологий искусственного интеллекта (ИИ), к 2030 году может составить 20%. Об этом заявила министр торговли страны Джина Раймондо на мероприятии Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

По ее словам, такое достижение возможно благодаря финансированию в рамках закона Chips and Science Act, предусматривающего поддержку производства полупроводниковых компонентов внутри страны в размере $39 млрд. Год назад прогнозы были не столь радужными, сказала Раймондо.

Пока Штаты не выпускают суперсовременные чипы, хотя лидируют в разработке микросхем и больших языковых моделей искусственного интеллекта, пишет Barron's.

Для решения этой проблемы планируется не просто построить пару заводов по производству чипов, а создать полноценную цепочку поставок внутри страны, заявила министр.

"Я уверена, что США могут развернуть у себя всю кремниевую цепочку поставок для производства таких самых современных чипов, от выпуска поликристаллического кремния и полупроводниковых пластин до непосредственного изготовления микросхем и их корпусирования с использованием передовых технологий", - отметила Раймондо.

С момента подписания Chips and Science Act в 2022 году американский частный сектор анонсировал инвестиции в полупроводниковое производство в размере $200 млрд, однако в последнее время компании жалуются на медленное распределение предусмотренных этим законом средств, пишет Barron's.

В частности, Intel в феврале отложила запуск производства чипов на заводе в Огайо в том числе по этой причине.

По словам Раймондо, переговоры с представителями отрасли идут тяжело, и финансирование, скорее всего, получит небольшая их часть.

Министерство торговли рассчитывает, что производителям самых современных чипов будут направлены $28 млрд из предусмотренных программой $39 млрд, тогда как, по данным его главы, сами они запросили более $70 млрд.

Приоритет будет отдаваться проектам, которые начнут работу к 2030 году, пояснила Раймондо. При этом министерство будет стараться инвестировать в достижение целей в области национальной безопасности, а не распределять средства между большим числом компаний.

США необязательно вкладывать столько же, сколько другие страны, учитывая, что крупнейшие покупатели суперсовременных чипов - это американские Apple, Nvidia, Microsoft, Google и Amazon.com, сказала министр. Положительным фактором выступает и тот факт, что ведущие разработчики таких чипов также американские - Nvidia и Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD).

Китай в прошлом году направил на поддержку полупроводниковой отрасли $41 млрд, а тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) (TSMC) выделила на расширение мощностей $30 млрд.

Министерство торговли США также наращивает инвестиции в чипы для автомобилей, оборонных систем, медицинского оборудования и инфраструктуры. Chips and Science Act предполагает финансирование этого сектора в размере не менее $2 млрд, однако фактический размер ожидается в разы больше, заявила Раймондо. BAE Systems, Microchip и Global Foundries уже получили $1,5 млрд.

Кроме того, министр отметила риск чрезмерной зависимости от одного региона в области чипов – важнейшей технологической продукции XXI века.

"Весь ИИ, определяющая технология для нашего поколения, работает на чипах, - сказала Раймондо. - Представьте, что будет, если все их поставки будет обеспечивать пара азиатских стран. Речь идет о больших языковых моделях для обучения военной техники, ядерной симуляции, спутниках, биотерроризме. США не могут быть лидером мира, если не будут его лидером в области таких технологий и инноваций, в том числе в производстве".

США
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