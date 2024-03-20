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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

ЕК утвердила предложение об использовании для Украины доходов с активов РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис объявил о том, что ЕК утвердила в среду предложение об использовании непредвиденных доходов с замороженных активов РФ в интересах Украины.

"Мы утвердили два пункта. А именно: совместное сообщение комиссии и высокого представителя ЕС по иностранным делам (Жозепа Борреля - ИФ) относительно использования чрезвычайных доходов, получаемых от иммобилизованных активов Центрального банка России, с целью поддержать Украину, а также совместное предложение высокого представителя и комиссии по регламенту Совета (ЕС) на ту же тему", - сказал зампред ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее в среду глава дипломатии Евросоюза Боррель сообщил, что представил инициативу об использовании доходов с замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Сегодня я обнародовал предложения для решения Совета ЕС по использованию прибыли от российских замороженных активов для поддержки Украины", - написал Боррель в соцсети.

Он уточнил, что его предложение предусматривает направление 90% средств через Европейский фонд мира и 10% - через бюджет ЕС. "Я рассчитываю на быстрое утверждение этого предложения советом", - добавил дипломат.

Валдис Домбровскис ЕК ЕС Украина Жозеп Боррель
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