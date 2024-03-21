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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Глава Европарламента призвала лидеров ЕС ускорить военную помощь Украине

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз должен продолжать делать все, что в его силах, для помощи в обороне Украины, заявила председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола.

"Мы уже оказали Украине мощную политическую, дипломатическую, гуманитарную, экономическую и военную поддержку, и здесь Европарламент приветствует принятие 13-го пакета санкций (против РФ - ИФ) и Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира", - сказала глава ЕП, выступая в четверг в Брюсселе перед европейскими лидерами на саммите ЕС.

Она призвала "ускорить и активизировать поставки оснащения, необходимого для обороны" Украины.

"Мы также должны помочь Украине продлением автономных торговых мер", - заявила Метсола.

Открывшийся в четверг в Брюсселе двухдневный саммит Евросоюза в числе основных вопросов своей повестки обсуждает помощь ЕС Украине.

Европарламент ЕС Роберта Метсола Украина
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