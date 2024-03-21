В ООН сообщили о разрушении и повреждении до 35% построек в секторе Газа

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - До 35% строений в секторе Газа оказалось уничтожено или повреждено в результате боевых действий между Израилем и палестинскими группировками, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на агентство ООН по анализу спутниковых данных UNOSAT.

Анализ спутниковых снимков, сделанных 29 февраля, позволил установить, что всего в анклаве пострадали или прекратили существовать 88 868 построек: 31 198 уничтожены, 16 908 получили серьезные повреждения, 40 762 - умеренные.

С января, когда в UNOSAT в предыдущий раз анализировали степень ущерба сектору Газа, повреждения получили еще 20 тыс. строений. Тогда агентство сообщало, что разрушения затронули 30% построек в секторе.

"Наиболее сильный урон пришелся на город Хан-Юнис, с еще 6 663 уничтоженными объектами", - говорилось в заявлении UNOSAT.

В ходе боев наиболее пострадавшими районами анклава оказались провинции Газа и Хан-Юнис.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.