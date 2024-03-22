Около 120 тыс. мусульман присоединились к пятничной молитве в Иерусалиме

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более 100 тыс. человек посетили Храмовую гору в Иерусалиме для совершения пятничного намаза священного для мусульман месяца Рамадан, молитва прошла мирно и без беспорядков, сообщает в пятницу Haaretz.

"По оценкам Исламского совета (ВАКФ), который управляет комплексом мечети, в молитве приняли участие около 120 тыс. человек", - информирует газета.

По данным издания, более 10 тыс. палестинцев приехали на молитву с Западного берега Иордана.

Как отмечает Haaretz, на прошлой неделе в первом пятничном намазе Рамадана участвовали около 80 тыс. человек.