Около 120 тыс. мусульман присоединились к пятничной молитве в Иерусалиме
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более 100 тыс. человек посетили Храмовую гору в Иерусалиме для совершения пятничного намаза священного для мусульман месяца Рамадан, молитва прошла мирно и без беспорядков, сообщает в пятницу Haaretz.
"По оценкам Исламского совета (ВАКФ), который управляет комплексом мечети, в молитве приняли участие около 120 тыс. человек", - информирует газета.
По данным издания, более 10 тыс. палестинцев приехали на молитву с Западного берега Иордана.
Как отмечает Haaretz, на прошлой неделе в первом пятничном намазе Рамадана участвовали около 80 тыс. человек.