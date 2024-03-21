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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Гендиректор МАГАТЭ предостерег от отказа от "плохой" российской ядерной энергетики

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на пресс-конференции, что не стоит делить ядерную энергетику на хорошую и плохую, а российское топливо может быть необходимо в долгосрочных проектах.

"Я бы предостерег от суждений, что какая-то хорошая ядерная энергетика выступает против плохой. Я не думаю, что эта позиция способствует той обстановке, которая должна быть на рынке энергоресурсов", - ответил он на просьбу прокомментировать стремление США и Евросоюза сократить зависимость от российского ядерного топлива и о возможных санкциях против ядерной энергетики России.

"Давайте проясним, речь не идет о том, чтобы превращать ядерную энергетику в "политический пинг-понг", скорее нужно учитывать нужды стран. Есть определенные долгосрочные проекты в области инфраструктуры, в которых могут использовать российское топливо", - подчеркнул Гросси.

В феврале источники в атомной индустрии США сказали Financial Times, что запрет на импорт в США обогащенного урана из России может вступить в силу в 2024 году.

Некоторые западные страны периодически призывают к санкциям против российской атомной отрасли.

Евросоюз МАГАТЭ Рафаэль Гросси США
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