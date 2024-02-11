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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В США ждут вступления запрета на импорт обогащённого урана из РФ до конца года

В США ждут вступления запрета на импорт обогащённого урана из РФ до конца года
Фото: RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Запрет на импорт в США обогащенного урана из России может вступить в силу в этом году, пишет в воскресенье газета The Financial Times со ссылкой на представителей американской атомной отрасли.

В декабре 2023 года Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Мера была принята единогласно - при поддержке обеих партий.

Согласно законопроекту, допускается отмена запрета, если нет других жизнеспособных источников урана для поддержания работы ядерных реакторов в США. Для вступления законопроекта в силу его должны одобрить обе палаты Конгресса США, после чего документ направляется на подпись президенту страны.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, большая часть урана, используемого для питания американских электростанций, импортируется, и около 12% этого импорта в 2022 году пришлось на РФ.

США уран
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