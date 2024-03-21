В Конгрессе США обнародован проект временного финансирования структур правительства

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В американском Конгрессе обнародовали проект временного финансирования ряда правительственных структур на $1,2 трлн, который конгрессменам предстоит изучить за два дня, чтобы избежать приостановки работы правительства, сообщает The Hill.

Документ в более чем 1 тыс. страниц подготовили на основе договоренностей, ранее заключенных лидерами обеих палат Конгресса Чаком Шумером и Майком Джонсоном с президентом США Джо Байденом.

Теперь до конца 22 марта законодателям предстоит принять пакет из шести законопроектов о финансировании до конца текущего финансового года, которые касаются, в том числе, министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.

Газета отмечает, что многие конгрессмены в четверг утром впервые увидели текст.

Ранее на этой неделе Байден и лидеры Конгресса объявили, что достигли соглашения по окончательному набору законопроектов о расходах на нынешний финансовый год.

При этом законодателям нужно время, чтобы закончить работу с текстом законопроекта. В Палате представителей действует правило, согласно которому конгрессменам перед голосованием дается 72 часа на рассмотрение законопроекта после его публикации, а срок временного финансирования нескольких ключевых учреждений истекает в полночь пятницы.

Ранее в марте Байден подписал пакет из шести законопроектов, которые предусматривают выделение более $460 млрд на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.