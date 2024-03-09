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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Байден подписал закон о финансировании части федеральных ведомств США

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о финансировании части агентств и департаментов администрации на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.

Таким образом США избежали шатдауна.

Пакет из шести законопроектов предусматривает выделение более $460 млрд на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики. Накануне соответствующий законопроект одобрил сенат Конгресса США, а ранее - палата представителей.

Законодателям предстоит до 22 марта принять оставшиеся шесть законопроектов о финансировании на весь год, которые касаются, в том числе, министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб. По словам законодателей, по ним может быть еще труднее достичь двухпартийного соглашения.

Лидеры Конгресса на прошлой неделе обнародовали двухпартийные законопроекты о финансировании части правительственных учреждений, направленные на предотвращение угрозы их закрытия менее чем за неделю до дедлайна.

Байден в начале марта подписал временный бюджет правительства, что позволило избежать перебоев в его финансировании и остановки работы. Новая инициатива предусматривала продление финансирования до 8 и 22 марта соответственно, что дало законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.

Джо Байден Конгресс США
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