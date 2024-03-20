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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Байден и лидеры Конгресса договорились о финансировании правительства до конца финансового года

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса объявили во вторник, что достигли соглашения по финансированию администрации в нынешнем финансовом году.

"Мы пришли к соглашению с лидерами Конгресса о дальнейших действиях в отношении оставшихся законопроектов о финансировании на весь год. Палата представителей и сенат сейчас работают над завершением подготовки пакета, который может быть быстро представлен мне на рассмотрение, и я подпишу его немедленно", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

В то же время, как отмечают американские СМИ, законодателям нужно время, чтобы закончить работу с текстом законопроекта. В палате представителей действует правило, согласно которому конгрессменам перед голосованием дается 72 часа на рассмотрение законопроекта после его публикации, а срок временного финансирования нескольких ключевых учреждений истекает в полночь пятницы.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон сказал журналистам, что соответствующие комитеты сейчас работают над текстом законопроекта, который будет рассмотрен "как можно скорее".

С аналогичным заилением выступил лидер демократов в палате Хаким Джеффрис, который отметил, что конгресс рассмотрит пакет "в ближайшие несколько дней".

Ранее в марте Байден подписал пакет из шести законопроектов, которые предусматривают выделение более $460 млрд на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.

До 22 марта законодателям предстоит принять оставшиеся шесть законопроектов о финансировании на весь год, которые касаются, в том числе, министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.

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