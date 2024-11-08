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Литва ужесточит контроль за перевозками грузов из ЕС в Россию и Белоруссию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Таможня Литвы, реализуя санкции Евросоюза в отношении России и Белоруссии, усилит контроль экспорта из ЕС и начнет физически проверять товары двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства.

"Литовская таможня с 11 ноября усилит таможенный контроль на границе Литвы товаров, входящих в группу риска, экспорт которых заявлен из стран Евросоюза. Физический контроль товаров двойного назначения будет осуществляться на пограничных постах", - говорится в пресс-релизе.

Речь идет о грузах, которые можно использовать в военных целях или для производства товаров военного назначения. Особое внимание будет уделяться экспорту электронных товаров, таких как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты.

Товары, попадающие под действие санкционного регулирования, такие как медико-диагностическое оборудование, различные механизмы и их части, также будут подвергаться более строгому контролю.

Через границу Литвы с Россией и Белоруссией проходит около 90% всех товаров, экспортируемых из ЕС в эти страны, напомнили в ведомстве.

Евросоюз Литва Белоруссия
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