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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Принципы формирования бюджета ЕС на 2025 год учитывают помощь Украине

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС согласовал руководящие принципы формирования бюджета Евросоюза на 2025 год, которые предусматривают стабильную помощь Украине.

"Совет подтверждает, что ЕС по-прежнему привержен предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине столь долго, сколько потребуется, а также поддержке ее устойчивости и долгосрочного восстановления", - говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе.

В этом документе совет также подчеркнул "важность того, чтобы бюджет на 2025 год продолжал демонстрировать солидарность союза с народом Украины и реагировать на связанные с этим кризисы".

В Брюсселе пояснили, что "утвержденные руководящие принципы станут политическим руководством для (Европейской) комиссии при подготовке бюджета на следующий год". При этом отмечается, что "бюджет ЕС на 2025 год играет ключевую роль в разработке и реализации долгосрочных целей и политических приоритетов, согласованных союзом".

Бюджет на 2025 год будет формироваться с учетом одобренного на саммите ЕС 1 февраля 2024 года пересмотра финансового плана Евросоюза на 2021-2027 годы. Как сообщалось, в рамках обновленного долгосрочного бюджета ЕС 50 млрд евро выделяются Украине (17 млрд евро в виде грантов и 33 млрд евро в виде кредитов).

Евросоюз Совет ЕС Украина
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