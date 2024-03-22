Орбан обеспокоен "военными настроениями" на саммите ЕС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил непонимание относительно военных настроений на саммите ЕС в Брюсселе.

"Я ощущаю себя будто в другой галактике из-за военной атмосферы", - охарактеризовал он ситуацию, складывающуюся на этой встрече. Его слова приводят в пятницу европейские СМИ.

Комментируя приближающиеся выборы в Европейский парламент, он также отметил: "Было бы лучше, если бы избиратели и в Венгрии, и в других европейских странах направляли бы в Брюссель больше политиков, поддерживающих мир, и меньше "провоенных".

Орбан также выразил обеспокоенность тем, что ряд европейских стран могут направить войска на Украину в ближайшие месяцы.

"Страны Запада могут принять решение отправить войска на Украину через два или три месяца, - сказал он. - Наибольшую тревогу вызывает то, что было немыслимым два или три месяца назад, становится обыденностью двумя или тремя месяцами позже. То, что сейчас выглядит абсурдом и невозможностью, через два или три месяца становится реальностью".

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предположил, что в будущем страны Запада могли бы направить войска на Украину. Позже французские власти пояснили, что, по их замыслу, эти войска не должны участвовать непосредственно в боевых действиях.

Лидеры европейских стран и США отвергли предложения Макрона. Французские оппозиционные партии, которые удерживают большинство в Национальном собрании, также раскритиковали слова президента и предупредили, что ему не стоит делать подобные заявления, не проконсультировавшись с парламентом.