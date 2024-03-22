Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Орбан обеспокоен "военными настроениями" на саммите ЕС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил непонимание относительно военных настроений на саммите ЕС в Брюсселе.

"Я ощущаю себя будто в другой галактике из-за военной атмосферы", - охарактеризовал он ситуацию, складывающуюся на этой встрече. Его слова приводят в пятницу европейские СМИ.

Комментируя приближающиеся выборы в Европейский парламент, он также отметил: "Было бы лучше, если бы избиратели и в Венгрии, и в других европейских странах направляли бы в Брюссель больше политиков, поддерживающих мир, и меньше "провоенных".

Орбан также выразил обеспокоенность тем, что ряд европейских стран могут направить войска на Украину в ближайшие месяцы.

В миреШольц отказался приравнивать помощь Киеву к войне с РоссиейШольц отказался приравнивать помощь Киеву к войне с РоссиейЧитать подробнее

"Страны Запада могут принять решение отправить войска на Украину через два или три месяца, - сказал он. - Наибольшую тревогу вызывает то, что было немыслимым два или три месяца назад, становится обыденностью двумя или тремя месяцами позже. То, что сейчас выглядит абсурдом и невозможностью, через два или три месяца становится реальностью".

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предположил, что в будущем страны Запада могли бы направить войска на Украину. Позже французские власти пояснили, что, по их замыслу, эти войска не должны участвовать непосредственно в боевых действиях.

Лидеры европейских стран и США отвергли предложения Макрона. Французские оппозиционные партии, которые удерживают большинство в Национальном собрании, также раскритиковали слова президента и предупредили, что ему не стоит делать подобные заявления, не проконсультировавшись с парламентом.

Виктор Орбан ЕС Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал на Украине

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев

Лидеры ЕС пока не могут договориться о финансировании поставок оружия Украине

Лидеры ЕС пока не могут договориться о финансировании поставок оружия Украине

Что случилось этой ночью: пятница, 22 марта

МВФ одобрил выделение Украине очередного кредита на $880 млн

Сенаторы США предлагают запретить экспорт американской нефти в страны-противники

Сенаторы США предлагают запретить экспорт американской нефти в страны-противники

Саммит ЕС не принял решения по доходам от замороженных активов РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });