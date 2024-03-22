Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Marton Monus/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что через два или три месяца иностранные войска могут появиться на Украине.

"Страны Запада могут принять решение отправить войска на Украину через два или три месяца", - приводит слова Орбана телеканал РТРС.

"Наибольшую тревогу вызывает что то, что было немыслимым два или три месяца назад, становится обыденностью двумя или тремя месяцами позже, - отметил он. - То, что сейчас выглядит абсурдом и невозможностью, через два или три месяца становится реальностью".

Орбан в частности напомнил, что изначально власти Германии заявляли, что не будут отправлять летальное оружие, но теперь говорят, что Берлин направит на Украину ракетные комплексы, которые можно будет использовать для ударов по территории России.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предположил, что в будущем страны Запада могли бы направить войска на Украину. Позже французские власти пояснили, что, по их замыслу, эти войска не должны участвовать непосредственно в боевых действиях.

Лидеры европейских стран и США отвергли предложения Макрона. Французские оппозиционные партии, которые удерживают большинство в Национальном собрании, также раскритиковали слова президента и предупредили, что ему не стоит делать подобные заявления, не проконсультировавшись с парламентом.