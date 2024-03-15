Шольц отказался приравнивать помощь Киеву к войне с Россией

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Германия, Франция и Польша намерены наращивать помощь Украине, но это не означает, что эти страны находятся в состоянии войны с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском после переговоров.

"Мы поддерживаем Украину, но мы не находимся в состоянии войны с Россией (...) Сейчас мы обсуждали то, как мы можем больше помочь Украине", - сказал канцлер.

По его словам, на переговорах три лидера договорились приобретать оружие для Украины на международных рынках, наращивать поставки артиллерии.

"Мы также хотим воспользоваться доходами от замороженных в ЕС российских активов, направить их на приобретение оружия, чтобы помочь Украине", - добавил Шольц.

Нынешняя встреча Шольца и Макрона, по мысли ее организаторов, должна была показать, что лидеры не вступили в конфронтацию из-за высказываний Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину.