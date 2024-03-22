Республиканка Грин подала запрос об отставке спикера Палаты представителей США

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в пятницу передала запрос на рассмотрение вопроса об отставке спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонсона, сообщают американские СМИ.

"Сегодня я подала запрос об освобождении Джонсона от занимаемой должности после того, как он предал нашу партию и нарушил наши правила", - сказала Грин.

При этом на вопрос журналистов о том, когда может состояться голосование по этому вопросу, она ответила: "У меня данных на этот счет".

"Я не говорю, что это случится, к примеру, через две недели или через месяц (..). Я лишь говорю, что процесс пошел. Пришло время для нашей партии выбрать нового спикера", - добавила она.

Американские СМИ напоминают, что нижняя палата по окончании работы в пятницу уходит на двухнедельные каникулы.

Грин, которая считается близким соратником экс-президента США Дональда Трампа, выступала решительно против проекта временного финансирования ряда правительственных структур, который члены Палаты представителей одобрили ранее в пятницу.

Она также ранее предупреждала, что будет добиваться отставки Джонсона, если он будет продвигать проект финансирования помощи Украине.

Ранее Грин обвинила Джонсон в том, что он, по ее мнению, уступил "слишком много" президенту США Джо Байдену и демократам во время переговоров по проекту финансирования правительственных учреждений.