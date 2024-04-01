Майк Джонсон после каникул вынесет на рассмотрение законопроект о помощи Украине
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил Fox News, что после пасхальных каникул, которые продлятся до 9 апреля, намерен вынести на рассмотрение законопроект о дополнительной помощи Украине, который будет включать "важные нововведения".
Он подчеркнул, что "работал над пакетом мер и планирует представить его на рассмотрение, когда Палата представителей соберется". "Мы представим новый продукт, но, я думаю, в нем будут некоторые важные нововведения", - сказал он.
В качестве примера нововведений Джонсон назвал предоставление Украине кредита, а также упомянул закон о REPO (сделка по продаже ценных бумаг, предусматривающая их обратный выкуп). Этот закон дает президенту право арестовывать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине для использования против России.
По его словам, "даже президент Трамп говорил о концепции займа, где... мы не просто предоставляем иностранную помощь, а устанавливаем с ними такие отношения, при которых они смогут вернуть их нам, когда придет время".
Джонсон считает возможным также наладить экспорт Соединенными Штатами природного газа, что позволит сократить доходы России от его продаж за рубеж.
Политик, учитывая незначительное большинство республиканцев в палате, посетовал на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться при рассмотрении законопроекта о дополнительной помощи.
"Если мы хотим принять однопартийные меры, мне нужен буквально каждый член партии", - сказал он. В то же время, по его словам, "некоторые вопросы должны решаться обеими партиями", и "когда дело доходит до дополнительных мер, мы работаем над достижением консенсуса".
В марте Джонсон заявил республиканским коллегам из сената, что будет готов разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине, который будет существенно отличаться от пакета помощи иностранным государствам в $95 млрд, одобренного сенатом в феврале.
Он, однако, он не уточнил, по-прежнему ли он будет настаивать на том, чтобы увязать одобрение помощи Киеву с жесткой миграционной реформой в США.
Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд в феврале. Пакет включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи палестинцам в Газе. Джонсон отказался рассматривать этот пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.