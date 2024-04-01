Майк Джонсон после каникул вынесет на рассмотрение законопроект о помощи Украине

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил Fox News, что после пасхальных каникул, которые продлятся до 9 апреля, намерен вынести на рассмотрение законопроект о дополнительной помощи Украине, который будет включать "важные нововведения".

Он подчеркнул, что "работал над пакетом мер и планирует представить его на рассмотрение, когда Палата представителей соберется". "Мы представим новый продукт, но, я думаю, в нем будут некоторые важные нововведения", - сказал он.

В качестве примера нововведений Джонсон назвал предоставление Украине кредита, а также упомянул закон о REPO (сделка по продаже ценных бумаг, предусматривающая их обратный выкуп). Этот закон дает президенту право арестовывать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине для использования против России.

По его словам, "даже президент Трамп говорил о концепции займа, где... мы не просто предоставляем иностранную помощь, а устанавливаем с ними такие отношения, при которых они смогут вернуть их нам, когда придет время".

Джонсон считает возможным также наладить экспорт Соединенными Штатами природного газа, что позволит сократить доходы России от‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ его продаж за рубеж.

Политик, учитывая незначительное большинство республиканцев в палате, посетовал на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться при рассмотрении законопроекта о дополнительной помощи.

"Если мы хотим принять однопартийные меры, мне нужен буквально каждый член партии", - сказал он. В то же время, по его словам, "некоторые вопросы должны решаться обеими партиями", и "когда дело доходит до дополнительных мер, мы работаем над достижением консенсуса".

В марте Джонсон заявил республиканским коллегам из сената, что будет готов разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине, который будет существенно отличаться от пакета помощи иностранным государствам в $95 млрд, одобренного сенатом в феврале.

Он, однако, он не уточнил, по-прежнему ли он будет настаивать на том, чтобы увязать одобрение помощи Киеву с жесткой миграционной реформой в США.

Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд в феврале. Пакет включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи палестинцам в Газе. Джонсон отказался рассматривать этот пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.