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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Палата представителей США одобрила проект временного финансирования структур правительства

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей США в пятницу одобрила проект временного финансирования ряда правительственных структур на $1,2 трлн, сообщают американские СМИ.

"За" проголосовали 286 членов нижней палаты Конгресса США, "против" - 134.

Теперь законопроект переходит на рассмотрение Сената. Как ожидается, голосование в верхней палате может состояться позже в пятницу.

Документ объемом более 1 тыс. страниц подготовили на основе договоренностей, ранее заключенных лидерами обеих палат Конгресса Чаком Шумером и Майком Джонсоном с президентом США Джо Байденом. Он касается финансирования, в частности, министерства внутренней безопасности США, а также министерства здравоохранения США.

Ранее на этой неделе президент Байден и лидеры Конгресса объявили, что достигли соглашения по окончательному набору законопроектов о расходах на нынешний финансовый год.

Ранее в марте Байден подписал пакет из шести законопроектов, которые предусматривают выделение более $460 млрд на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.

США
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