Корабль Cargo Dragon компании SpaceX сблизился с МКС для стыковки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, выведенный на орбиту Земли, в субботу сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило НАСА.

"Корабль приблизился к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме планируется в 07:16 по времени Восточного побережья США (в 14:16 по Москве).

"Грузовик" доставит на МКС около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли в четверг с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.