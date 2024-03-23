Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:01

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX сблизился с МКС для стыковки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, выведенный на орбиту Земли, в субботу сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило НАСА.

"Корабль приблизился к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме планируется в 07:16 по времени Восточного побережья США (в 14:16 по Москве).

"Грузовик" доставит на МКС около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли в четверг с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

МКС SpaceX Falcon 9 Cargo Dragon НАСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Таджикистана назвал фейком сообщения о причастности своих граждан к теракту в Подмосковье

Нападение на Crocus City Hall

Правительство Грузии осудило теракт в Подмосковье

В Словакии открылись избирательные участки на выборах президента

Что случилось этой ночью: суббота, 23 марта

Нападение на Crocus City Hall

Совбез ООН осудил теракт в Московской области

Нападение на Crocus City Hall

Гутерриш присоединился к соболезнованиям в связи с терактом в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

США выясняют, связан ли теракт в Подмосковье с предупреждением госдепа в начале марта

Нападение на Crocus City Hall

Власти стран мира выражают соболезнования России в связи с терактом в Crocus City Hall

Что произошло за день: пятница, 22 марта

Совет ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального