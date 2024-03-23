Корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в субботу совершил успешную автономную стыковку с МКС, сообщило НАСА.

Корабль доставил на станцию около трех тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Cargo Dragon в рамках миссии CRS-30 был выведен на орбиту Земли в четверг с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Это десятый полет "грузовика" компании SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на станцию на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи руки-манипулятора по сравнению с первой версией. Новые корабли рассчитаны на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.