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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:26

Токаев подтвердил солидарность Казахстана с РФ в вопросах борьбы с терроризмом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму, говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан Подмосковье
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