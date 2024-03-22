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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:08

Посольство Казахстана проверяет сограждан в связи с атакой на Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Москве открыта горячая линия для граждан Казахстана в связи с трагическими событиями в Crocus City Hall, сообщила пресс-служба посольства республики.

Это номер 8 (925) 897-71-14.

"Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала", - сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами теракта.

Посольство Белоруссии в Москве также уточняло, есть ли среди сограждан пострадавшие.

Нападение на Crocus City Hall

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Казахстан Белоруссия Crocus City Hall
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