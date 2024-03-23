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Пилотируемый корабль "Союз МС-25" выведен на орбиту

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-25" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).

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Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" в 15:45 по Москве штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

На борту корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме сближения и займет 50 часов 34 минуты. По пути к станции корабль совершит 34 витка вокруг Земли. Стыковка "Союза МС-25" к модулю "Причал" российского сегмента МКС запланирована на 25 марта в 18:10 по Москве.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 184 суток.

МКС Союз-21а Союз МС-25
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