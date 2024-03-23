Борисов сказал, что перенесенный запуск "Союза МС-25" прошел штатно

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Перенесенный на субботу запуск корабля "Союз МС-25" к МКС прошел штатно, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Он также рассказал, что попытка запуска корабля "Союз МС-25" 21 марта была отменена автоматикой за 20 секунд до старта.

Борисов отметил, что исправление ошибки произошло штатно, "были проверены все электрические цепи, которые были задействованы в работе химического источника тока".

Глава госкорпорации выразил слова соболезнования всем родственникам погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холл". После старта ракеты Борисов объявил минуту молчания в память о жертвах теракта.

В субботу, 23 марта, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Первоначально запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта в 16:21 мск, однако пуск ракеты был отменен в автоматическом режиме за несколько секунд до старта. Планировалось, что полет корабля до МКС должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял бы примерно 3 часа 19 минут.