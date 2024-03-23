Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Борисов сказал, что перенесенный запуск "Союза МС-25" прошел штатно

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Перенесенный на субботу запуск корабля "Союз МС-25" к МКС прошел штатно, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Он также рассказал, что попытка запуска корабля "Союз МС-25" 21 марта была отменена автоматикой за 20 секунд до старта.

Борисов отметил, что исправление ошибки произошло штатно, "были проверены все электрические цепи, которые были задействованы в работе химического источника тока".

В миреКорабль "Союз МС-25" со второй попытки стартовал к МКС с БайконураКорабль "Союз МС-25" со второй попытки стартовал к МКС с БайконураЧитать подробнее

Глава госкорпорации выразил слова соболезнования всем родственникам погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холл". После старта ракеты Борисов объявил минуту молчания в память о жертвах теракта.

В субботу, 23 марта, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Первоначально запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта в 16:21 мск, однако пуск ракеты был отменен в автоматическом режиме за несколько секунд до старта. Планировалось, что полет корабля до МКС должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял бы примерно 3 часа 19 минут.

Байконур МКС Роскосмос Союз Союз-21а Юрий Борисов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Голикова заявила о крайне тяжелом состоянии 16 пострадавших при теракте в Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Число жертв теракта в Crocus City Hall возросло до 133

В Белгородской области за две недели от атак ВСУ погибли 24 человека

Нападение на Crocus City Hall

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину

В России 24 марта объявлено днем общенационального траура

Нападение на Crocus City Hall

Детский омбудсмен сообщила о трех погибших детях при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Путин выступит с обращением к россиянам

Нападение на Crocus City Hall

Двух пострадавших в результате теракта в Красногорске выписали из больниц

Нападение на Crocus City Hall

Более 40 кубометров завалов разобрали спасатели в сгоревшем Crocus City Hall

Более 40 кубометров завалов разобрали спасатели в сгоревшем Crocus City Hall

Грунтовую воду на руднике "Пионер", где заблокированы горняки, можно пить