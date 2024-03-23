Корабль "Союз МС-25" со второй попытки стартовал к МКС с Байконура

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала в субботу с космодрома Байконур, передает корреспондент "Интерфакса".

Ракета стартовала в 15:36 по Москве с 31-й площадки космодрома Байконур. На борту корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме сближения и займет 50 часов 34 минуты. По пути к станции корабль совершит 34 витка вокруг Земли. Стыковка "Союза МС-25" к модулю "Причал" российского сегмента МКС запланирована на 25 марта в 18:10 по московскому времени.

Первоначально запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта в 16:21 по Москве, однако пуск ракеты был отменен в автоматическом режиме за несколько секунд до старта. Планировалось, что полет корабля до МКС должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял бы примерно 3 часа 19 минут.

Как сообщал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 184 суток.

Астронавт НАСА Дайсон отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Данный полет станет третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном "Роскосмосом" и НАСА.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 6 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом НАСА Лорал О'Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Василевская - первая участница космического полета от Белоруссии. Является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".