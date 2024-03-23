Польша направит дополнительные войска на границу с Белоруссией

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Польша усилит присутствие армии на границе с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в субботу.

"Мы усилим присутствие польской армии в Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах", - сказал глава польского Минобороны, которого цитирует агентство PAP.

Агентство отмечает, что указанные регионы соседствуют с Белоруссией, Украиной и Калининградской областью России.

Косиняк-Камыш сообщил, что участие Войска Польского в охране восточной границы, в поддержку Пограничной стражи, "продлено на этот год и финансирование в этом направлении уже выделено".

"Это будет постоянное присутствие", - добавил глава Минобороны Польши.