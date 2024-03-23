В Польше заявили о новой волне незаконной миграции с территории Белоруссии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Начинается новая волна незаконной миграции с территории Белоруссии, сообщил в субботу Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"Хотя зимой ситуация на восточной границе была спокойнее, все указывает на то, что нас ждет очередная миграционная волна. С марта все больше людей пытаются проникнуть на территорию Республики Польша из Беларуси. Это до 130 случаев в день", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала миграционного кризиса, с 2021 года, польскими пограничниками зафиксировано уже более 80 тыс. попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы.

"В связи с неоднократными незаконными пересечениями границы мигрантами, несмотря на меры безопасности, было принято решение начать работы по расширению и усилению заграждения", - прокомментировал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек, которого цитирует институт.

"Ожидаемая стоимость инвестиций составляет более 850 миллионов злотых ($215,5 млн в эквиваленте). "Эти средства поступят из бюджета министерства национальной обороны, но Польша должна запросить дополнительные средства у Евросоюза", - говорится в сообщении.

В 2021-2023 годах на эти цели было потрачено около 1,5 млрд злотых ($380 млн в эквиваленте). В текущем году Минобороны Польши уже выделило на эти мероприятия более 850 миллионов злотых ($215,5 млн в эквиваленте).

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участка, проходящего по реке Буг.

В конце текущего года Польша планирует начать строительство электронного барьера на водном участке вдоль границы с Белоруссией.