Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:17

ХАМАС отверг предложение об обмене заключенными и заложниками с Израилем

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Радикальная группировка ХАМАС отвергла предложение об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников, утверждают иранские СМИ.

"Никакого обмена в условиях израильского войны и осады Газы", - приводят в понедельник иранские СМИ слова представителя ХАМАС, пожелавшего остаться неназванным.

"Мы уже объясняли нашу позицию и не отступим от нее", - заявил представитель радикальной группировки.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Израиль дал согласие на предложение США об обмене заключенными и заложниками с ХАМАС, ждет ответа от группировки.

По сообщению CNN, Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Оно предполагает освобождение около 700 палестинских заключенных, в том числе 100 отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников.

Тем временем дипломатический источник CNN заявил, что нерешенные вопросы остаются, включая поступление помощи и "передислокацию израильских военных" в Газу.

В свою очередь телеканал Almayadeen со ссылкой на собственные источники сообщил, что Израиль отказывается даже от постепенного возвращения перемещенных лиц и создания новых лагерей для размещения сотен тысяч перемещенных лиц.

Ранее в Дохе находилась израильская делегация во главе с директором разведки "Моссад" Давидом Барнеа, которая вела непрямые переговоры с ХАМАС. Посредниками выступали шеф ЦРУ Уильям Бернс, Египет и Катар. В ночь на 24 марта израильская делегация вернулась домой.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции, по последним данным палестинской службы здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 32 226 человек, раненых - 74 518.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Уильям Бернс ЦРУ сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 марта

Франция ввела высший уровень террористической угрозы из-за теракта в Crocus

Франция ввела высший уровень террористической угрозы из-за теракта в Crocus

Вашингтон и Токио намерены в апреле объявить о реорганизации сил США в Японии

Вашингтон и Токио намерены в апреле объявить о реорганизации сил США в Японии

Что произошло за день: воскресенье, 24 марта

В Армении в связи с нападением на полицейский участок завели дело о терроризме

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване

Двое напавших на участок полиции в Ереване госпитализированы с ранениями

Двое напавших на участок полиции в Ереване госпитализированы с ранениями

Вооруженные люди ворвались в отделение полиции в Ереване

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные начали новое наступление на западе Хан-Юниса

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });