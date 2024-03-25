ХАМАС отверг предложение об обмене заключенными и заложниками с Израилем

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Радикальная группировка ХАМАС отвергла предложение об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников, утверждают иранские СМИ.

"Никакого обмена в условиях израильского войны и осады Газы", - приводят в понедельник иранские СМИ слова представителя ХАМАС, пожелавшего остаться неназванным.

"Мы уже объясняли нашу позицию и не отступим от нее", - заявил представитель радикальной группировки.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Израиль дал согласие на предложение США об обмене заключенными и заложниками с ХАМАС, ждет ответа от группировки.

По сообщению CNN, Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Оно предполагает освобождение около 700 палестинских заключенных, в том числе 100 отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников.

Тем временем дипломатический источник CNN заявил, что нерешенные вопросы остаются, включая поступление помощи и "передислокацию израильских военных" в Газу.

В свою очередь телеканал Almayadeen со ссылкой на собственные источники сообщил, что Израиль отказывается даже от постепенного возвращения перемещенных лиц и создания новых лагерей для размещения сотен тысяч перемещенных лиц.

Ранее в Дохе находилась израильская делегация во главе с директором разведки "Моссад" Давидом Барнеа, которая вела непрямые переговоры с ХАМАС. Посредниками выступали шеф ЦРУ Уильям Бернс, Египет и Катар. В ночь на 24 марта израильская делегация вернулась домой.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции, по последним данным палестинской службы здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 32 226 человек, раненых - 74 518.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.