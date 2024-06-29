Поиск

ЕС осудил расширение поселений Израиля на оккупированной палестинской территории

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз осудил заявление министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что пять израильских аванпостов должны быть легализованы на оккупированной палестинской территории.

"Это еще одна преднамеренная попытка подорвать мирные усилия. На заседании Европейского совета на этой неделе лидеры ЕС осудили решения израильского правительства о дальнейшем расширении незаконных поселений на оккупированном Западном Берегу реки Иордан и призвали Израиль отменить эти решения", - говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы, опубликованном в субботу.

В миреООН увидела в поселенческой активности Израиля помехи к созданию государства палестинцевЧитать подробнее

В документе напоминается, что в соответствии со своей давней общей позицией и резолюциями Совета Безопасности ООН Евросоюз не признает изменения границ 1967 года без согласия сторон.

"ЕС подчеркивает, что действия, ослабляющие Палестинскую национальную администрацию, должны прекратиться", - сказано в коммюнике.

В нем также отмечается, что ЕС подтверждает свою непоколебимую приверженность прочному и устойчивому миру согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН на основе решения о двух государствах, "живущих бок о бок в мире, безопасности и взаимном признании".

Израиль ПНА ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспортеров ЕС обяжут препятствовать реэкспорту в Белоруссию подсанкционных товаров

ЕС вводит дополнительные меры по экспортному контролю в отношении Белоруссии

Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых

Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых

Пезешкиан и Джалили проходят во второй тур президентских выборов в Иране

Пезешкиан и Джалили проходят во второй тур президентских выборов в Иране

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июня

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США

Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США

Что произошло за день: пятница, 28 июня

В предвыборном штабе Байдена заявили, что он не покинет президентскую гонку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });