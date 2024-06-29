ЕС осудил расширение поселений Израиля на оккупированной палестинской территории

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз осудил заявление министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что пять израильских аванпостов должны быть легализованы на оккупированной палестинской территории.

"Это еще одна преднамеренная попытка подорвать мирные усилия. На заседании Европейского совета на этой неделе лидеры ЕС осудили решения израильского правительства о дальнейшем расширении незаконных поселений на оккупированном Западном Берегу реки Иордан и призвали Израиль отменить эти решения", - говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы, опубликованном в субботу.

В документе напоминается, что в соответствии со своей давней общей позицией и резолюциями Совета Безопасности ООН Евросоюз не признает изменения границ 1967 года без согласия сторон.

"ЕС подчеркивает, что действия, ослабляющие Палестинскую национальную администрацию, должны прекратиться", - сказано в коммюнике.

В нем также отмечается, что ЕС подтверждает свою непоколебимую приверженность прочному и устойчивому миру согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН на основе решения о двух государствах, "живущих бок о бок в мире, безопасности и взаимном признании".