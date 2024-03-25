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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:03

Израиль согласен на обмен пленными и заложниками с ХАМАС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Израиль дал согласие в ответ на предложение США об обмене заключенными и заложниками с ХАМАС, ждет ответа от группировки, сообщает телеканал CNN.

CNN уточняет, что Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Биллом Бернсом. Оно предполагает освобождение около 700 палестинских заключенных, в том числе 100 отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников.

Делегации ждут ответа ХАМАС, отмечает телеканал.

Тем временем дипломатический источник CNN заявил, что нерешенные вопросы остаются, включая поступление помощи и "передислокацию израильских военных" в Газу.

В свою очередь телеканал Almayadeen со ссылкой на собственные источники, сообщил, что Израиль отказывается даже от постепенного возвращения перемещенных лиц и создания новых лагерей для размещения сотен тысяч перемещенных лиц.

Источник телеканала охарактеризовал позицию Израиля на переговорах как "негибкую".

Ранее в Дохе находилась израильская делегация во главе с директором разведки "Моссад" Давидом Барнеа, которая вела непрямые переговоры с ХАМАС. Посредниками выступали шеф ЦРУ Уильям Бернс, Египет и Катар. В ночь на 24 марта израильская делегация вернулась домой.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции, по последним данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 32 тыс. 226 человек, раненых - 74 тыс. 518.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Моссад Израиль Катар
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