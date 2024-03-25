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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 01:15

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 марта

Рост числа пострадавших в Crocus City Hall, во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы, Израиль согласен на обмен пленными с ХАМАС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число пострадавших при теракте в Crocus выросло до 182. Ранее сообщалось о 180.

- Басманный суд арестовал на два месяца четверых участников нападения на Crocus City Hall. Двое из них признали вину.

- Франция ввела высший уровень террористической угрозы из-за теракта в Crocus. Решение было принято после созыва совета обороны в Елисейском дворце.

- Минобороны РФ сообщило о ночном перехвате 11 украинских дронов над Ростовской областью. О пострадавших либо разрушениях не сообщается.

- Израиль согласен на обмен пленными и заложниками с ХАМАС. Он предложил освобождение около 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 израильтян.

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