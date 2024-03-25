Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первая пересадка живому пациенту свиной ГМ-почки, назальный спрей против ночного апноэ и крупнейший речной дельфин в истории

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Австралийские ученые разработали назальный спрей, который специфически блокирует калиевые каналы, расслабляет мышцы верхних дыхательных путей и облегчает симптомы апноэ во сне. Под обструктивным апноэ во сне врачи понимают отсутствие дыхание во сне более 10 секунд. Считается, что апноэ во сне возникает при сочетании нарушенной анатомии глотки и неадекватной функции мышц-расширителей.

- Астрономы создали самый крупный спектрофотометрический каталог квазаров, охватывающий почти все небо. В него вошли почти 1,3 млн кандидатов в квазары. Каталог создан по данным космических телескопов Gaia и WISE и наземного обзора SDSS. Квазары – это квазизвездные объекты, они представляют собой далекие ядра активных галактик, содержащие сверхмассивные черные дыры, окруженные аккреционными дисками. На текущий момент известно около миллиона квазаров по данным спектроскопических наблюдений и около нескольких миллионов квазаров по данным фотометрических наблюдений.

- На северо-востоке Африки раскопали стоянку Шинфа-Метема-1, на которой древние люди проживали до, во время и после крупнейшего вулканического извержения четвертичного периода. Там обнаружили, вероятно, древнейшие известные свидетельства использования лука. Извержение супервулкана Тоба произошло около 74 тысяч лет назад. После этого усилились засухи, но люди адаптировались к новым условиям и увеличили вылов рыбы. Река в сухой сезон превращалась в мелководные водоемы, в которых было удобно добывать рыбу, в том числе с помощью лука и стрел.

- Палеонтологи описали новый вид речных дельфинов, который жил в пресных водоемах на территории Перу 16,5 млн лет назад. Он получил название Pebanista yacuruna. По мнению ученых, он мог вырасти до 3,47 метра в длину, то есть был самым крупным из пресноводных китообразных в истории. Этот дельфин приходился близким родственником современным гангским дельфинам из рек Южной Азии, а не амазонским дельфинам, населяющим сейчас пресные водоемы Южной Америки.

- Американские хирурги первыми в мире пересадили живому человеку без смерти мозга генетически модифицированную свиную почку. Орган прижился и выполняет свои функции. Очередь на донорскую почку составляла около шести лет, поэтому 62-летний мужчина согласился на пересадку экспериментального органа. Свиная ГМ-почка была разработана основанной в 2015 году компанией eGenesis. Для профилактики отторжения пациент получает стандартную иммуносупрессивную терапию, а также экспериментальный препарат тегопрубарт, который сейчас проходит клинические испытания по различным показаниям, включая отторжение трансплантата.

- Астрономы подтвердили обнаружение десятого по счету троянского астероида Марса. Судя по всему он был захвачен Марсом в прошлом и долго у него не задержится. Предполагается, что в статусе троянского астероид пробудет не менее десяти миллионов лет, после чего перейдет на орбиту, пересекающую Марс.

- "Джеймс Уэбб" отыскал настоящее сокровище для ученых, занимающихся формированием планет. Им стала система из трех протопланет у молодой и близкой к Солнцу звезды PDS 70, причем орбиты протопланет похоже образуют резонансную цепочку. PDS 70 классифицируется как звезда типа Т Тельца и располагается на расстоянии 370 световых лет от Солнца в созвездии Центавра, ее возраст составляет 5,4 млн лет.

- Свои "парниковые делишки" метан проворачивает, в том числе незаметно просачиваясь в поймах рек Югры. В этой статье N+1 рассказал, как и почему эти неожиданные и малоизученные источники стали героями расследования биогеохимиков из Сибири.