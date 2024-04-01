Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Самый важный компонент бельгийского пива, влияние беременности на биологический возраст женщин и случай повреждения почек из-за выпрямления волос

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрономы отыскали в галактике-спутнике Млечного Пути Большом Магеллановом Облаке десять очень малометалличных звезд, свойства которых говорят о различиях в истории звездообразования двух галактик. Металличность обнаруженных десяти звезд в 300-12000 раз меньше солнечной, что почти на два порядка меньше, чем у других звезд Большого Магелланова Облака с измеренным составом. Найденные звезды оказались сильно беднее углеродом, чем старые звезды из гало Млечного Пути, у некоторых звезд также отмечается дефицит бария, стронция и европия.

- В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на два года. Однако уже к третьему месяцу после родов этот эффект обращался вспять. Авторы работы отмечают, что для уточнения необходимы дальнейшие длительные и масштабные исследования. Пока что утверждать они берутся то, что сама беременность может действовать на организм женщины как естественный физиологический стрессорный фактор.

- Бельгийские ученые научили нейросеть определять вкусовые качества 250 сортов пива и обнаружили, что добавление этилацетата и других эфиров повышает общую привлекательность пива даже для безалкогольных сортов. Добавки значительно улучшили его общую оценку, а также эфирный запах, калорийность и сладкий вкус безалкогольного пива. В целом пиво с добавками получилось более привлекательным для дегустаторов.

- Французские врачи описали три случая острого повреждения почек у молодой девушки, которые происходили сразу после процедуры выпрямления волос. Основную роль в этой патологии сыграла глиоксиловая кислота из средства, предназначенного для выпрямления волос. Во время процедуры она жаловалась на жжение, после которого у нее появлялись язвы на коже головы. Расстройство сопровождалось рвотой, диареей, лихорадкой и болью в спине. Однако функция почек быстро восстанавливалась после каждого эпизода. Между тем глиоксиловую кислоту недавно ввели в состав средств для выпрямления волос как более безопасную альтернативу формальдегиду.

- Глобальная оценка показателей рождаемости показала, что в 2021 году, в среднем, женщины в течение жизни стали рожать на 2-3 ребенка меньше по сравнению с 1950 годом – коэффициент рождаемости снизился более чем в два раза.

- Предполагается, что тигры на острове Ява вымерли в 1980 годах. Но в 2019 году зоологи нашли подозрительный волос, оставшийся на изгороди плантации. Генетический анализ подтвердил, что он принадлежал яванскому тигру, но делать выводы все еще рано. При этом власти Индонезии уже планируют активизировать усилия по поиску яванских тигров. Если существование редких кошек удастся подтвердить, их немедленно возьмут под охрану.

-Телескоп горизонта событий представил первую карту магнитных полей вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Оказалось, что поля упорядочены и обладают спиральной структурой, а аккреционный диск замагничен.

- Китайские ученые прочитали геном императора У-ди, который в VI веке правил государством Северная Чжоу. Исследование не только позволило разобраться в происхождении этого человека, но и помогло реконструировать его внешность.

- Болезнь Альцгеймера не заразна и возникает в мозге – во всяком случае, так считалось ранее. Однако канадским исследователям удалось заразить этой болезнью здоровых мышей, пересадив им клетки костного мозга больных – мутантных мышей, моделирующих наследственную болезнь Альцгеймера. У мышей, перенесших трансплантацию, симптомы болезни Альцгеймера развивались быстрее, чем у мутантных. Это первое доказательство ятрогенной передачи этой болезни во время трансплантации клеток костного мозга.

- Астрономы впервые подробно проследили, как ударная волна от взрыва сверхновой SN2023ixf пробиралась сквозь плотное околозвездное вещество. Заодно ученые определились с типом компактного объекта, образовавшегося при взрыве.