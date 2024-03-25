Оппозиция Сенегала заявила о победе ее кандидата на президентских выборах

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В сенегальской оппозиции, несмотря на то, что официальные результаты президентских выборов еще не поступили, заявили о победе своего кандидата Бассиру Диомайе Файе, сообщает агентство EFE.

"При подсчете около 72% голосов Файе лидирует на выборах, набрав 57,84%", - отмечает EFE со ссылкой на представителя оппозиции.

Другой кандидат - экс-премьер Сенегала Амаду Ба - заручился поддержкой 31,88% избирателей.

Однако в избирательной комиссии Сенегала напомнили, что "оглашение результатов выборов входит в компетенцию исключительно уполномоченных органов", и призвали дождаться официального объявления итогов.

При этом, как отмечает EFE со ссылкой на источники, 13 кандидатов в президенты уже поздравили Файе с победой.

В Сенегале в воскресенье прошли выборы президента. В них приняли участие 19 кандидатов - больше, чем за всю историю страны.

Освобожденный на прошлой неделе из тюрьмы оппозиционный лидер Усмана Сонко поддержал кандидатуру Файе, которого выпустили вместе с ним. Приговор суда запрещает самому Сонко участвовать в выборах.

Среди других кандидатов - Амаду Ба (занимал пост премьера с 2022 по 2024 год), экс-премьер Идрисса Сек (2002-2004 годы) и Халифа Салл - бывший мэр Дакара. Нынешнему президенту Маки Сали конституция запрещает избираться на третий срок, и ранее он безуспешно пытался отсрочить выборы до конца года.