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Макрон заявил о стремлении развивать партнерство с Сенегалом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре высказал избранному президенту Сенегала Бассиру Диомайе Файе "желание продолжать и интенсифицировать партнерство между Сенегалом и Францией", сообщает Le Figaro вечером в пятницу.

Макрон, отмечает издание со ссылкой на Елисейский дворец, "повторил свои теплые поздравления", опубликованные в понедельник в социальных сетях после объявления о победе Файе, и "приветствовал хорошее проведение голосования и суверенный выбор сенегальского народа".

"Оба президента также обсудили основные направления нашего двустороннего сотрудничества и региональную ситуацию", - добавили в канцелярии главы французского государства.

На вторник, 2 апреля, запланирована инаугурация 44-летнего Файе.

Как сообщалось, освобожденный незадолго до выборов из тюрьмы и избранный 24 марта в первом туре президентом Сенегала Файе на предвыборных митин‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​гах обещал обеспечить "возрождение Сенегала", радикально реформировав систему управления страной. Говоря о внешней политике, он придерживался позиций "панафриканизма левого толка", нацеленного на укрепление сотрудничества с африканскими странами.

Файе обещал вернуть Сенегалу реальный суверенитет. Для этого, среди прочего, он призвал пересмотреть контракты в отношении добычи в стране углеводородов. Избранный президент планирует также пересмотреть соглашения страны в сфере обороны. Некоторые франкоязычные СМИ отмечали, что такие планы, вероятно, указывают на намерение Файе снизить зависимость от Франции и сделать упор на сотрудничество с иными партнерами, прежде всего - африканскими.

Сенегал ранее заключил соглашения в оборонной сфере с рядом западных стран, в том числе с США. Страна активно взаимодействовала с Францией. В частности, французские военнослужащие занимаются подготовкой военных из армии Сенегала.

Эмманюэль Макрон Франция Сенегал Бассир Диомайе Файе
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