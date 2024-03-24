В Сенегале проходят президентские выборы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Сенегале в воскресенье стартовали выборы президента, на них могут проголосовать более 7 млн граждан страны, передает Associated Press (AP).

В выборах участвуют 19 кандидатов - больше, чем за всю историю страны. AP отмечает, что в случае успешного исхода выборов они приведут к демократической передачи власти в Сенегале - в четвертый раз с 1960 года, когда страна обрела независимость от Франции.

Освобожденный на прошлой неделе из тюрьмы оппозиционный лидер Усмана Сонко поддерживает кандидата Бассиру Диомайе Файе, которого выпустили вместе с ним. Приговор суда запрещает самому Сонко участвовать в выборах.

Среди других кандидатов - экс-премьер Амаду Ба (занимал пост в 2022 - 2024 годы), экс-премьер Идрисса Сек (2002 - 2004 годы) и Халифа Салл - бывший мэр Дакара. Нынешнему президенту Маки Сали конституция запрещает избираться на третий срок, и ранее он безуспешно пытался отсрочить выборы до конца года.

Аналитики предсказывают, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, так что вероятен второй тур голосования. Ожидается высокая явка избирателей.

Власти предпринимают повышенные меры безопасности: так, на улицах Дакара дежурят элитные полицейские части на броневиках, проверяют документы у избирателей.

Официальные результаты голосования должны поступить на следующей неделе.