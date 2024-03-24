Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:16

В Сенегале проходят президентские выборы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Сенегале в воскресенье стартовали выборы президента, на них могут проголосовать более 7 млн граждан страны, передает Associated Press (AP).

В выборах участвуют 19 кандидатов - больше, чем за всю историю страны. AP отмечает, что в случае успешного исхода выборов они приведут к демократической передачи власти в Сенегале - в четвертый раз с 1960 года, когда страна обрела независимость от Франции.

Освобожденный на прошлой неделе из тюрьмы оппозиционный лидер Усмана Сонко поддерживает кандидата Бассиру Диомайе Файе, которого выпустили вместе с ним. Приговор суда запрещает самому Сонко участвовать в выборах.

Среди других кандидатов - экс-премьер Амаду Ба (занимал пост в 2022 - 2024 годы), экс-премьер Идрисса Сек (2002 - 2004 годы) и Халифа Салл - бывший мэр Дакара. Нынешнему президенту Маки Сали конституция запрещает избираться на третий срок, и ранее он безуспешно пытался отсрочить выборы до конца года.

Аналитики предсказывают, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, так что вероятен второй тур голосования. Ожидается высокая явка избирателей.

Власти предпринимают повышенные меры безопасности: так, на улицах Дакара дежурят элитные полицейские части на броневиках, проверяют документы у избирателей.

Официальные результаты голосования должны поступить на следующей неделе.

Сенегал Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване

Двое напавших на участок полиции в Ереване госпитализированы с ранениями

Двое напавших на участок полиции в Ереване госпитализированы с ранениями

Вооруженные люди ворвались в отделение полиции в Ереване

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные начали новое наступление на западе Хан-Юниса

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

В Польше заявили, что российская ракета входила в воздушное пространство страны

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 марта

Нападение на Crocus City Hall

Вице-президент США возложила ответственность за теракт в Crocus City Hall на ИГ

На выборах в Словакии по первым данным лидирует глава парламента Петер Пеллегрини

На выборах в Словакии по первым данным лидирует глава парламента Петер Пеллегрини
Нападение на Crocus City Hall

В Абхазии 24 марта объявлено днем траура в связи с терактом в Crocus City Hall

В Абхазии 24 марта объявлено днем траура в связи с терактом в Crocus City Hall
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });