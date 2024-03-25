Электромобиль Xiaomi будет стоить меньше $69,4 тыс.

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Первый электромобиль производства китайской компании Xiaomi будет стоить меньше 500 тыс. юаней ($69,4 тыс.), заявил основатель и гендиректор компании Лэй Цзюнь.

Для сравнения: цены на Model S от Tesla в Китае начинаются с 698,9 тыс. юаней, на Model 3 - с 245,9 тыс. юаней.

"Наша цель - сделать Xiaomi SU7 самым красивым, удобным для вождения и "умным" седаном в ценовой категории ниже 500 тыс. юаней", - написал Лэй Цзюнь в соцсети Weibo.

Продажи пятиместного седана, получившего название SU7 (Speed Ultra), стартуют 28 марта. Он будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайских городах.

Электромобиль, анонсированный еще в 2021 году, был представлен в конце 2023 года. Он имеет запас хода до 800 км на одной зарядке аккумулятора и может развивать скорость до 265 километров в час.

Акции Xiaomi подорожали на 0,1% в Гонконге в понедельник, цена электромобиля была озвучена после закрытия торгов. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 5%.