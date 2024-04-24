Xiaomi получила свыше 70 тысяч заказов на электромобили

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Китайская Xiaomi по состоянию на 20 апреля получила свыше 70 тысяч заказов на свой первый электромобиль SU7, сказал CNBC гендиректор компании Лэй Цзюнь. По его словам, компания намерена поставить в 2024 году 100 тысяч электромобилей.

Xiaomi начала прием заказов на электромобиль в конце марта. Его стоимость в базовой комплектации составляет 215,9 тысячи юаней ($30,4 тысячи), что примерно на $4 тысяч ниже, чем цена Model S от Tesla.

По оценке аналитиков Citi, Xiaomi выйдет на безубыточный уровень в производстве автомобилей, когда ее годовые поставки достигнут 300-400 тысяч. Теперь они прогнозируют, что в 2025 году Xiaomi сумеет нарастить поставки до 200 тысяч машин, в 2026 году - до 280 тысяч.

Для сравнения: Tesla в 2023 году продала в Китае свыше 600 тысяч машин, Li Auto - 376 тысяч (хотя компания главным образом выпускает не электромобили, а гибриды), Nio - чуть более 160 тысяч.