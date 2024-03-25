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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

Германия сохраняет повышенный уровень террористической угрозы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти Германии заявили о сохранении повышенного уровня террористической опасности в связи с терактом в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщает в понедельник агентство EFE.

"Оценка службами безопасности Германии исламистской угрозы не изменилась после теракта в Подмосковье, она и раньше была высокой", - отмечает агентство со ссылкой на представителя германского МИД Корнелиуса Функе.

Функе подчеркнул, что "Вилаят Хорасан" (запрещенная в РФ террористическая организация), взявшая на себя ответственность за теракт в Подмосковье, является "самым агрессивным крылом" "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) и представляет собой главную исламистскую угрозу в Германии. По данным МИД, в настоящее время около 483 потенциальных террористов из рядов организации находятся на территории Германии.

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Что касается Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, Функе подчеркнул, что в стране давно действуют "усиленные меры безопасности", в частности, антитеррористические, во время проведения масштабных мероприятий.

При этом он отметил, что информацию о теракте в Crocus City Hall "учтут при дальнейшем планировании" мер безопасности на Чемпионате Европы.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, пострадали около 200 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте.

Германия
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