Макрон сказал о подготовке атак террористами, заявившими о нападении на Crocus

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Члены филиала запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство" - "Вилаят Хорасан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которые взяли ответственность за теракт в Подмосковье, за последние несколько месяцев неоднократно пытались осуществить нападения на французской территории, сообщил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Эта группировка, которая, похоже, вовлечена в это нападение, осуществляла за последние месяцы несколько попыток атак на нашей территории", - сказал Макрон по прибытии в Гайану.

Он добавил, что Франция "предложила спецслужбам РФ как нашим партнерам в регионе усиленное сотрудничество". Макрон подчеркнул, что цель - "как можно скорее найти ответственных" за этот теракт и вести эффективно борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального. Макрон в понедельник назвал это решение разумным.

В свою очередь, The New York Times в понедельник отмечает, что некоторые эксперты в области борьбы с терроризмом после теракта в Подмосковье выразили обеспокоенность тем, что теперь террористы могут "удвоить усилия для осуществления атак в Европе, особенно во Франции, Бельгии, Великобритании и других странах, которые уже подвергались нападениям за последние 10 лет".

Кроме того, газета приводит мнение бывшего высокопоставленного сотрудника ООН Эдмунда Фиттон-Брауна, специализирующегося на борьбе с терроризмом и предположившего, что Олимпийские игры в Париже летом этого года могут стать "главной террористической целью".

За последние годы террористы ИГ взяли на себя ответственность за ряд крупных терактов, в частности за взрывы 3 января этого года в иранском городе Керман, где проходила церемония памяти иранского генерала Касема Сулеймани. Тогда погибли 94 человека.

Одним из последних крупнейших терактов в Европе, за которые террористы ИГ взяли ответственность, было нападение в Ницце в 2016 году, тогда погибли 86 человек.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал в Crocus City Hall ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).