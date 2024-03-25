Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:03

Франция повышает уровень террористической угрозы в свете теракта в "Крокусе"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального, сообщает Sky News.

"После теракта в Москве президент сегодня вечером созвал Совет обороны и безопасности в Елисейском дворце", - цитирует телеканал заявление Атталя.

"Принимая во внимание заявления о нападении "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и угрозу, с которой сталкивается наша страна, мы решили повысить наш уровень террористической угрозы до максимально возможного - "чрезвычайная угроза теракта"", - сказал премьер Франции.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал в "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

По сообщениям ряда зарубежных СМИ одна из ячеек ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенный в пятницу теракт.

Франция Габриэль Атталь Крокус Сити Холл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 24 марта

В Армении в связи с нападением на полицейский участок завели дело о терроризме

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване

Двое напавших на участок полиции в Ереване госпитализированы с ранениями

Двое напавших на участок полиции в Ереване госпитализированы с ранениями

Вооруженные люди ворвались в отделение полиции в Ереване

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные начали новое наступление на западе Хан-Юниса

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

В Польше заявили, что российская ракета входила в воздушное пространство страны

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 марта

Нападение на Crocus City Hall

Вице-президент США возложила ответственность за теракт в Crocus City Hall на ИГ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });