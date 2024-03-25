Франция повышает уровень террористической угрозы в свете теракта в "Крокусе"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального, сообщает Sky News.

"После теракта в Москве президент сегодня вечером созвал Совет обороны и безопасности в Елисейском дворце", - цитирует телеканал заявление Атталя.

"Принимая во внимание заявления о нападении "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и угрозу, с которой сталкивается наша страна, мы решили повысить наш уровень террористической угрозы до максимально возможного - "чрезвычайная угроза теракта"", - сказал премьер Франции.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал в "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

По сообщениям ряда зарубежных СМИ одна из ячеек ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенный в пятницу теракт.