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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Блинкен заявил министру обороны Израиля об альтернативах наземной операции в Рафахе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне на встрече с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом высказался против планируемой операции в Рафахе на юге сектора Газа и заявил об имеющейся альтернативе, сообщает госдеп.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США обеспечения разгрома ХАМАС, в том числе в Рафахе, в то же время вновь высказавшись против крупной наземной операции в Рафахе, которая еще больше поставит под угрозу благополучие более 1,4 млн мирных палестинцев, укрывающихся там", - говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул, что существуют "альтернативы крупному наземному вторжению, которое позволило бы лучше обеспечить безопасность Израиля и защитить палестинское гражданское население".

Отмечается, что госсекретарь также обсудил необходимость немедленного увеличения гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения в Газе.

Ранее в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с Блинкеном заявил, что Израиль готов осуществить операцию в Рафахе, даже если Вашингтон не окажет поддержки.

В пятницу службы здравоохранения в секторе Газа сообщили, что число погибших от Израильских атак с 7 октября достигло 32 тыс. Также, по данным палестинских медиков, около 74,3 тыс. человек получили ранения.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

США Энтони Блинкен Израиль Йоав Галлант сектор Газа Рафах
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