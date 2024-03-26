В МИД РФ рассчитывают на полное выполнение резолюции СБ ООН по Газе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на исполнение резолюции Совета безопасности ООН, предусматривающей требование о немедленном прекращении огня в секторе Газа в течение месяца Рамадан.

"Резолюция СБ ООН 2728 четко и недвусмысленно закрепляет требование о "немедленном прекращении огня в течение месяца Рамадан, соблюдаемом всеми сторонами и ведущем к длительному и долгосрочному окончанию боевых действий", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном во вторник.

Кроме того, подчеркивает ведомство, резолюция также предусматривает обеспечение гуманитарного доступа в регион и освобождение заложников. Документ был принят 25 марта 14 голосами "за".

Как отмечают на Смоленской площади, "российская сторона рассчитывает, что обязательная для исполнения резолюция СБ ООН 2728 будет способствовать деэскалации насилия в Газе, включая предотвращение израильской операции в Рафахе, освобождению заложников, наращиванию гуманитарной помощи мирным жителям сектора (2 млн были вынуждены покинуть свои дома, половина из них теперь сталкивается с угрозой катастрофического голода) и недопущению их насильственной депортации".

"Россия убеждена, что шансом на выполнение решения СБ ООН, принятию которого столь упорно и лицемерно препятствовали США, надо воспользоваться", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Совбез ООН в понедельник поддержал проект резолюции, подготовленный непостоянными членами Совета, с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Так, 14 стран проголосовали за резолюцию, никто не выступил против нее. США воздержались от голосования.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.