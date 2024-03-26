Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

В МИД РФ рассчитывают на полное выполнение резолюции СБ ООН по Газе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на исполнение резолюции Совета безопасности ООН, предусматривающей требование о немедленном прекращении огня в секторе Газа в течение месяца Рамадан.

"Резолюция СБ ООН 2728 четко и недвусмысленно закрепляет требование о "немедленном прекращении огня в течение месяца Рамадан, соблюдаемом всеми сторонами и ведущем к длительному и долгосрочному окончанию боевых действий", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном во вторник.

В миреГлава МИД Израиля считает, что резолюция СБ ООН по Газе сыграет на руку ХАМАСЧитать подробнее

Кроме того, подчеркивает ведомство, резолюция также предусматривает обеспечение гуманитарного доступа в регион и освобождение заложников. Документ был принят 25 марта 14 голосами "за".

Как отмечают на Смоленской площади, "российская сторона рассчитывает, что обязательная для исполнения резолюция СБ ООН 2728 будет способствовать деэскалации насилия в Газе, включая предотвращение израильской операции в Рафахе, освобождению заложников, наращиванию гуманитарной помощи мирным жителям сектора (2 млн были вынуждены покинуть свои дома, половина из них теперь сталкивается с угрозой катастрофического голода) и недопущению их насильственной депортации".

В миреИзраиль после принятия СБ ООН резолюции по Газе отменил визит делегации в СШАЧитать подробнее

"Россия убеждена, что шансом на выполнение решения СБ ООН, принятию которого столь упорно и лицемерно препятствовали США, надо воспользоваться", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Совбез ООН в понедельник поддержал проект резолюции, подготовленный непостоянными членами Совета, с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Так, 14 стран проголосовали за резолюцию, никто не выступил против нее. США воздержались от голосования.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

МИД РФ СБ ООН Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРГ установит полный контроль над газотранспортными активами Wintershall и "Газпрома"

Цены на какао-бобы впервые в истории превысили $10 тыс. за тонну

Британский суд решил отложить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Британский суд решил отложить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Автомобильный мост обрушился в Балтиморе

На футбольном матче Франция – Чили почтут память жертв теракта в России

Что случилось этой ночью: вторник, 26 марта

Россия намерена защищать свои активы, которые ЕС хочет передать Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });