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Citigroup находится на финальном этапе реорганизации и готовит сокращения рабочих мест

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. находится на заключительном этапе реорганизации операций, который предусматривает очередное сокращение рабочих мест, заявила главный исполнительный директор банка Джейн Фрейзер.

В ближайшие недели "эти финальные изменения коснутся наибольшего числа наших коллег за время реорганизации", говорится в обращении Фрейзер к сотрудникам, оказавшемся в распоряжении The Wall Street Journal.

Некоторые из сотрудников возьмут на себя новые обязанности, другие перейдут в новые команды, заявила Фрейзер. "Мы также попрощаемся с некоторыми коллегами, что всегда сложно", - сказала она.

В январе Citigroup объявил о планах сокращения 20 тыс. рабочих мест к концу 2026 года.

По словам Фрейзер, ни одна успешная организация не остается статичной, и реорганизация операций делает Citigroup сильнее.

Она отметила, что банк вышел из ряда бизнесов, чтобы "направить всю свою энергию на ключевые направления".

В сентябре 2023 года Citigroup объявил, что существенно изменит организационную модель, чтобы привести структуру управления в соответствие с деловой стратегией банка и упростить его операции.

Более 10 лет структура Citi включала лишь два подразделения: группу по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group) и розничный бизнес (Personal Banking & Wealth Management). В соответствии с новой структурой в банке выделяют пять основных направлений: услуги (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами), рыночные операции, банковские услуги (инвестиционный банкинг и обслуживание корпоративных клиентов), розничное банковское обслуживание и wealth management.

Акции Citigroup прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла почти на 35%.

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