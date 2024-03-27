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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:38

Остин заявил о необходимости поиска альтернативы военной операции в Рафахе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США по-прежнему поддерживают усилия Израиля для разгрома ХАМАС в Газе, но приоритетом должно быть обеспечение безопасности палестинского гражданского населения, сообщил Пентагон.

На состоявшейся в Вашингтоне встрече с министром обороны Израиля Йоавом Галантом Остин сказал, что "Израиль имеет право защищать себя, как и любое другое государство".

Остин также заявил, что цель США - помочь Израилю найти альтернативу полномасштабной военной операции, которая потенциально может поставить под угрозу гражданское население города.

Он дал понять, что такая альтернатива должна включать "последовательность и поэтапность мероприятий", которые потребуются для защиты гражданского населения, любая военная операция не должна проводиться, если не существует "заслуживающего доверия и осуществимого плана" для обеспечения безопасности и гуманитарной поддержки гражданских лиц, укрывающихся в этом районе.

В то же время он добавил: "Я неоднократно говорил, что защита палестинского гражданского населения от нанесения ему урона является как моральной необходимостью, так и стратегическим императивом (...). Безопасность полутора миллионов палестинцев в Рафахе также является главным приоритетом Соединенных Штатов".

Пентагон приводит высказывания высокопоставленного чиновника министерства обороны, знакомого с ходом встречи министров, который сообщил, что значительная часть беседы, которая касалась Рафаха, была посвящена концепции операции Израиля.

"Мы считаем, что концепции, которыми мы делимся, и дополнительные идеи, которые мы разрабатываем на основе этих концепций, имеют потенциал для достижения двойной цели - защиты гражданских лиц, которые в настоящее время находятся в Рафахе, и разгрома батальонов ХАМАС, которые находятся в Рафахе", - сказал чиновник.

В сообщении отмечается, что Остин считает необходимостью увеличение объема гуманитарной помощи в Газу.

"Наша работа по открытию временного гуманитарного коридора по морю поможет, - сказал Остин. - Но ключевым моментом по-прежнему остается расширение поставок помощи по суше".

Встреча министров состоялась несмотря на то, что, как сообщалось, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить поездку израильской делегации в США после того, как СБ ООН поддержал проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана.

Недовольство Нетаньяху вызвало то, что США воздержались от голосования и не стали блокировать резолюцию, в которой призыв к освобождению заложников не был назван условием для прекращения огня в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа Ллойд Остин Пентагон ХАМАС
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